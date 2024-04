Stalking é crime: obsessão, como a de 'Bebê Rena', pode levar à prisão

A punição para o crime de stalking é de prisão em reclusão de seis meses a dois anos e multa.

A pena pode pode ser aumentada se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, e contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Apesar de ser um crime recente, o tema ganhou debate público a partir da década de 1980, com o aumento de perseguições que as celebridades sofriam com os paparazzi e tabloides.

No X, antigo Twitter, o comediante Whindersson Nunes contou que já foi alvo do crime. "Já passaram pela minha vida quatro pessoas como da série 'Bebê Rena', três mulheres e um homem. O cara me via como um Deus, a vida só daria certo se eu guiasse o caminho. A outra, uma senhora que me manda mensagens há cinco anos (até hoje)", contou.

"Quando eu assisti a essa série, eu consegui entender que algumas pessoas tem um fascínio pela pessoa em vez de amor ou carinho, não sei como amedrontar alguém pode demonstrar amor", continuou o comediante.

Quando a obsessão vira crime?

O termo stalkear é frequentemente utilizado para se referir à prática de ver o perfil de uma pessoa nas redes sociais, mas é importante ressaltar que a mera curiosidade não configura infração penal.