Para rir, chorar e aprender: listamos filmes e séries para ver na gravidez

Documentários para pensar: O começo da vida

Interessante e inspirador, é um documentário que nos convida a repensar os cuidados com os primeiros anos de vida, que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade. Na Apple TV, a obra se propõe a quebrar preconceitos, resgatando por exemplo frases ditas no cotidiano, como "bebês são muito desatentos" e as respondendo com falas de profissionais da área - de professores de Harvard a representantes de ONGs - nos fazendo entender como bebês são uma máquina de aprendizado. A partir daí, adentramos na discussão sobre o papel dos pais no desenvolvimento dos filhos e no gosto que os pequeninos têm em desbravar o mundo. O recado é simples: você não está criando um filho, está criando uma nova humanidade.

O renascimento do parto

Um documentário sobre o alarmante número de cesarianas e partos com intervenções traumáticas, nos faz refletir e querer transformar. Mas não é "só" sobre isso, é muito mais. O primeiro filme traz conceitos essenciais, um deles o parto humanizado, que não é necessariamente um parto em casa ou na água - mas sim um parto em que as escolhas da mãe são respeitadas. Isso tudo foi no primeiro "O Renascimento do Parto", que estreou em 2013: agora tem mais dois outros filmes da trilogia, que estrearam em 2018. "O Renascimento do Parto 2" trata principalmente de violência obstétrica, enquanto o terceiro filme vem para provocar um pouco mais e reforçar tudo o que os outros mostraram: você vai ver sobre parto orgástico e exemplos de boas práticas no nascimento na Nova Zelândia (onde o movimento pelo parto humanizado resgatou a autonomia das mulheres), na Holanda e também no Brasil.