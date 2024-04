Não é só o G: conheça outros pontos de prazer e veja como estimular cada um

Ponto G

Como achar: não é exatamente um ponto, mas uma região rugosa e sensível ao toque. Fica na parte interna e superior da vagina, a uns 5 cm da entrada. Você pode introduzir um dedo e puxá-lo para cima, devagar: é por ali que esse botão do prazer costuma ficar.

Como estimular sozinha: na hora da masturbação, feche bem as pernas e aperte-as bastante. Você pode ficar de barriga para baixo e colocar a mão no clitóris, fazendo pressão para baixo, com as pernas fechadinhas. Vibradores específicos para o ponto G têm uma curvatura na ponta apropriada para excitar a área. Outra ideia é usar as bolinhas de pompoarismo Ben-Wa, de preferência um cordão com duas, e introduzi-las na vagina e tirá-las com a mão, repetindo o movimento. Como elas têm um certo pesinho, ajudam a exercitar e a sensibilizar a musculatura local.

Na hora do sexo: fique por cima, de frente ou de costas para o par. A posição da "cowgirl" permite que o pênis se posicione dentro da vagina de um jeito que estimula diretamente o ponto G. E você ainda fica com as mãos livres para brincar com o clitóris.

Ponto A

Como achar: também chamado de AFE (Anterior Fórnix Erótico), é uma espécie de dobrinha localizada bem no fundo do canal vaginal, quase sempre sob o colo do útero. É uma área com muitos vasos e nervos e, por isso mesmo, muito sensível, mas difícil de achar. Toques mais profundos —do pênis ou do vibrador— ajudam a reconhecer a região, mas muitas mulheres podem sentir dor no colo do útero, por isso é necessário ir com calma.