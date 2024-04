Usar vibrador todo dia faz mal? A princípio, não. Mas é bom ter atenção

É unanimidade, entre ginecologistas e terapeutas, que o vibrador oferece uma ótima oportunidade de autoconhecimento às mulheres. Seus benefícios não se resumem apenas ao deleite experimentado durante a masturbação: ao saber com mais propriedade que tipo de estímulo gosta, é possível falar abertamente com o par sobre preferências e, assim, ter mais prazer —e maiores chances de orgasmo.

No entanto, há uma dúvida recorrente entre as fãs do aparelho: será que brincar com o sex toy diariamente é prejudicial?

O uso diário do vibrador só irá fazer mal à saúde física se não houver uma higiene correta, podendo ocasionar uma infecção. Tomando os devidos cuidados, ele pode ser um brinquedo sexual bastante divertido.