'Contorno da Victoria Beckham': Vanessa Rozan testa truque de ex-Spice Girl

Uma técnica de contorno que viralizou nas redes sociais da ex-Spice Girl Victoria Beckham foi o tema do episódio deste sábado (13/4) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testou o truque compartilhado recentemente pela estilista em um vídeo em seu perfil no Instagram, que já teve quase 5 milhões de visualizações.

Antes de reproduzir o truque, porém, Vanessa destaca que, na maquiagem, o contorno é controverso. Contornar o nariz, diz ela, revela uma "obsessão" pelo padrão de beleza europeu.