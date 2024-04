Máscara de cílios como sombra? Vanessa Rozan testa truque que viralizou

A máscara de cílios virou sombra em uma nova trend que viralizou no TikTok. Batizado de "máscara como sombra" ("mascara as eyeshadow", em inglês), o truque consiste em aplicar o produto nas pálpebras, desafio que a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa no episódio desta terça-feira (9/4) no Lab da Beleza.

O jeito de usar o pincel de cerdas da máscara varia nos vídeos da trend. Enquanto alguns preferem aplicá-lo como um carimbo nas pálpebras, outros utilizam sua ponta para fazer desenhos de traço mais fino. "Não estou tão audaciosa assim", brinca Vanessa, que prefere fazer um delineado com o produto.

Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito da expert.