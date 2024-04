Policial penal é procurado por suspeita de assassinar ex-mulher em SP

Uma mulher de 43 anos morreu após ser baleada pelo ex-marido no interior de São Paulo. O suspeito, um policial penal, é considerado foragido.

O que aconteceu

Eliane do Carmo Oliveira foi baleada dentro do próprio carro em Itaporanga (SP). Ela tinha acabado de estacionar o veículo na frente da pizzaria do filho dela, na região central do município, no sábado (13).

Mulher foi socorrida, mas não resistiu. Ela foi levada à Santa Casa de Itaporanga e teve a morte constatada no local.