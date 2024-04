Polícia confirma estupro de turista na Lapa, mas cita só um autor do crime

A boate Portal Club Rio informou que forneceu as imagens para a investigação. "Será provado todo o apoio que prestamos à vítima, juntamente com os dados dos clientes presentes no dia, que tenham colocado o nome na lista ou comprado ingresso antecipadamente. Estamos comprometidos com a busca pela verdade e desejamos que os responsáveis sejam devidamente punidos", disse em nota.

Outra vítima

No dia seguinte, surgiu a denúncia de uma segunda mulher. Ela também disse que foi estuprada dentro da boate Portal Club, na Lapa.

O outro caso de violência sexual ocorreu no dia 11 de novembro de 2023, contou a vítima. A mulher, que preferiu não ser identificada, conversou com o UOL e contou que havia ido ao local para assistir um show de pagode. Ele relembrou que o evento era open bar, com bebida liberada. "Fui me divertir em um dia vago", disse.

Ela contou que um homem já a havia importunado ao longo da noite, mas que conseguiu se afastar. "O DJ estava tocando e já tinha esse cara me importunando, me afastei, fui para o lado de um bombeiro e um segurança que não fizeram nada", relatou.

Ao fim do show, ela decidiu ficar um pouco mais na casa noturna. "Resolvi ficar para curtir um pouco sozinha o DJ. Tomei um pouco de álcool, comi algo no local e fui ao banheiro. Lembro que apaguei", acrescentou.