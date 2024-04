Suspeito de importunar mulher tenta fugir pela janela de ônibus e é preso

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra uma mulher dentro de um ônibus, na manhã desta sexta-feira (12), em Taguatinga (DF). Vídeo mostra o homem tentando fugir pela janela do veículo.

O que aconteceu

O suspeito teria feito comentários sexuais para uma mulher, gemido e tocado a si mesmo intimamente. A vítima pediu ajuda para a cobradora do ônibus e aos demais passageiros. As informações são da Polícia Civil do Distrito Federal.

Homem tentou escapar pela janela. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito tentou escapar pela janela do ônibus. Entretanto, ele foi impedido pela cobradora e por outra passageira. O homem teve a camisa resgada.