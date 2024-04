Mais uma mulher diz ter sofrido estupro em boate no RJ: 'Me violaram'

Ao fim do show, ela decidiu ficar um pouco mais na casa noturna. "Resolvi ficar para curtir um pouco sozinha o DJ. Tomei um pouco de álcool, comi algo no local e fui ao banheiro. Lembro que apaguei", acrescentou.

A mulher diz que acordou atordoada em um "dark room", um quarto escuro dentro da boate, com um homem na sua frente. Ela estava sem calça e sem calcinha. Ela lembrou que foi ao banheiro e percebeu que havia um líquido saindo de sua vagina. "Tinha acabado de acordar, estava uma barulheira, desci, peguei minhas coisas na chapelaria e, quando estava indo embora, uma funcionária me perguntou se eu tinha consciência de onde estava. Falei que não. Foi aí que ele me disse que eu havia saído de um dark room. Eu respondi e disse que nunca entraria nesse tipo de local", destacou.

Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher. "No dia seguinte, passei muito mal, de uma forma muito diferente. Só à noite tomei consciência de que poderia ter sido estuprada". Além de prestar queixa, ela tomou medicação para se resguardar contra infecções sexualmente transmissíveis e tentou realizar o exame no IML.

Exame no IML não foi realizado no dia seguinte. A vítima ouviu de um médico que ele não poderia realizar o exame, pois era homem. Falaram para ela voltar no dia seguinte. Ao retornar, ouviu a mesma mensagem. Não havia mulheres para desempenhar a função. "Me senti violada", lamentou. A função principal do exame no crime de estupro é comprovar a realização do crime.

A vítima acusa a boate de omissão. "Nunca me responderam, até hoje espero uma mensagem". Ela também denunciou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não deu andamento ao seu caso. Foi apenas nesta semana, ao tomar conhecimento da violência sofrida por uma estrangeira na mesma casa noturna, que decidiu expor o caso.