Menopausa com prazer: 8 dicas para melhorar a vida sexual nessa fase

7. Frequência sexual é questão de expectativa

Durante toda a vida, a frequência sexual é algo individual. Mas a forma como você sempre encarou o que é "normal ou adequado" sobre sexo para uma mulher na pós-menopausa pode influenciar.

Como você vê e sente o envelhecimento e o que projeta como natural ajudará a seguir e ter uma vida satisfatória, tendo ou não um parceiro.

8. Parceiro precisa entender

Essa vale para todos os parceiros. Mas, no caso dos homens que também passam pela andropausa e sentem essa diminuição do desejo sexual após os 50, é ainda mais importante colocar a parceria no nível máximo e entender que elas sentem mais essa transição.

Ter um parceiro que entenda é extremamente importante. Além disso, é um bom momento para o parceiro estar aberto a novidades, pois elas serão muito bem-vindas neste momento, para driblar os impactos da menopausa no corpo e vida sexual da mulher.