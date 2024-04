Turista deixa Brasil após denunciar estupro em boate no RJ: 'Um pesadelo'

Polícia Civil investiga o caso

O boletim de ocorrência foi registrado na terça-feira (2). A violência sexual ocorreu na madrugada do domingo (31), relatou a vítima à Polícia Civil. O crime foi denunciado pela deputada Renata Souza (PSOL-RJ), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj.

Homens esperavam vítima em sala reservada, afirmou mulher à polícia. A vítima foi à boate Portal Club Rio, na Lapa, com uma amiga e entrou em um "dark room" com um homem que conheceu no local. Dentro da sala, ela foi violada por outros homens, informou em depoimento.

Vítima contou que perdeu a consciência. A estrangeira disse à polícia que não sabe se algo foi colocado na bebida dela e não soube precisar quantos homens cometeram a violência.

Universitária tinha acabado de chegar no Brasil. Ela viajaria à Bahia no dia seguinte e pretendia passar um ano no país para aprender português.

Autores ainda não foram identificados. Ao UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que as imagens de câmeras de segurança do local são analisadas para tentar identificar os suspeitos do crime.