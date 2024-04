Festa do Divórcio celebra a união de empresária com amor-próprio

Mari Marques, 37, de Rio Negrinhos (SC), pediu o divórcio após descobrir uma traição. Como ela descobriu? O ex-marido fez uma transferência via Pix para outra mulher usando a conta conjunta do casal. Como a separação não foi fácil —o processo se arrastou na Justiça por cerca de sete meses— a empresária prometeu comemorar quando chegasse ao fim de verdade.

"Meu divórcio foi bem complicado. Era um relacionamento de 20 anos, me casei quando ainda tinha 17. Dez dias após meu pedido de separação, ele já estava morando com outra mulher, mas me atormentou muito nesse período. Entrei com um processo litigioso", diz Mari a Universa. "Prometi que quando tudo fosse finalizado faria uma festa", conta.

Quem acompanhou de perto sabia que Mari precisava extravasar após a conclusão do processo. Por isso sua sobrinha Bruna Marques, 32, resolveu organizar uma "Festa do Divórcio" com a ajuda de outras amigas.