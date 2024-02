Idealizar, desvalorizar e descartar: o ciclo dos relacionamentos abusivos

Sarkis atende como psicoterapeuta há mais de 20 anos. No início, se especializou em TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) e ansiedade. Com o tempo, percebeu que esse público tende mais a estar em relacionamentos tóxicos.

Segundo ela, pessoas com TDAH têm dificuldade de manter amizades e relacionamentos, estão sempre em busca de aprovação. Então, quando surge alguém elogiando, exaltando suas qualidades, é um risco. "É inebriante para qualquer pessoa, mas principalmente para quem não se sente aceito", diz.

Mas a vulnerabilidade não se restringe a esse perfil. Pessoas com qualquer condição médica, transtorno psiquiátrico ou em luto, por exemplo, estão suscetíveis a relações tóxicas.

Na cabeça de quem abusa

Sarkis explica que as pessoas abusadoras, às vezes, foram criadas por pais abusivos e carregam essa característica por acharem que é normal. Por vezes, elas nascem com "conexões cerebrais ruins", que as deixam entusiasmadas com o poder e o controle sobre o outro.

Em alguns casos, quem abusa começa a perceber o tipo de comportamento que tem e o dano que causa. Se quer mudar, certamente busca um psicoterapeuta.