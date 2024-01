Muito sexo e amor: 'Conheci meu marido em site de relacionamento aos 70'

Como tudo começou

Viúvos, os dois se conheceram pela internet. Luiz havia vivido um casamento de 52 anos. Com a morte da mulher, ele diz ter se sentido sozinho e querendo conhecer novas pessoas. Ele se inscreveu no site ParPerfeito e ali encontrou Liça, por quem se encantou.

No perfil dela dizia que buscava um torcedor do São Paulo, eu não ligo para futebol, mas quando vi isso me tornei são-paulino na hora. No entanto, não preenchia outros requisitos, como altura e idade, mas me arrisquei mesmo assim: 'se tivesse um ano de vida a menos e um centímetro a mais, me candidataria', escrevi.

Luiz Rocha

Por intermédio da filha, ela decidiu se aventurar em encontros às cegas. Luiz até brinca que, no começo, namorava a enteada porque era ela quem respondia às mensagens.

Estava numa boa porque não passava pela minha cabeça que eu fosse ter outro romance. Até que minha filha disse: uma pessoa tão cheia de vida não pode ficar parada assim. Aí, ela apareceu com um laptop na mão para fazer o meu perfil no site. Não sabia nada de computador. Só usava ele para jogar paciência.

Liça Bomfim

Liça queria viver aventuras, mas Luiz procurava um novo amor. Antes de sair com o atual marido pela primeira vez, a psicóloga diz que foi a sete encontros durante 9 meses. Para Luiz, no entanto, Liça foi a primeira — e única.