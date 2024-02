'Mandei doar': vale a pena guardar os presentes do ex ou não?

O cachorro de pelúcia que Daniela ganhou e falou para a mãe doar Imagem: Acervo pessoal

Quando foram morar juntos, ela não quis levar a recordação antiga para casa, não. "Ele teve uma filha quando estávamos separados e demos o cachorro de pelúcia de presente para ela. Meu marido é dramático. Ele jogou nossa aliança da época no canteiro central da marginal e, no dia seguinte, voltou para buscar, porque se arrependeu", conta Daniele.

Já a empresária Thais Lira, 32, gosta de guardar com carinho as memórias afetivas de relacionamentos antigos. "Sinto que é uma forma de honrar a história que foi vivida", conta. Quando ela tinha 17 anos viveu um romance à distância, e até hoje tem o que ganhou do ex-namorado da época.

Thais Lira costuma guardar os presentes que ela ganha dos ex-namorados Imagem: Acervo pessoal

"Não joguei fora os presentes porque nunca deixamos de ser amigos. Ele foi uma pessoa especial na minha vida. Me tratou bem, me respeitou. Não vejo problema em preservar essas memórias", conta. Ela, inclusive, tem o hábito de escrever as histórias que vive e guardá-las.

O perigo está preso no passado

As especialistas são unânimes em dizer: se o presente não traz más lembranças, não há problemas em tê-lo. "Quando temos uma relação muito bem resolvida com o ex, sem nenhuma associação dolorosa, não tem problema guardarmos esses presentes", diz a psicóloga Pamela Magalhães.