Dieckmann sobre divórcio de Marcos Frota: 'Sofri mais que quando perdi mãe'

"Eu saquei que eu não podia ter tentado mais um pouquinho. Eu esperei meu casamento acabar e só acabei com ele quando ele já estava acabado", revela.

Carolina Dieckmann conta cerco do Pânico na TV à sua casa: 'Vizinhos chamaram a polícia'

A atriz falou sobre a perseguição que sofreu do "Pânico na TV" por se recusar a calçar as "sandálias da humildade". "Eu lembro que eu ouvia falar do 'Pânico', as piadas que eles faziam. E ficava: 'Não é que eu não quero calçar as sandálias, eu não quero participar dessas piadas, qual a graça daquilo? Meu filho não conseguia voltar pra casa porque as pessoas estavam me xingando. Meus vizinhos dizem que eles gritavam com megafone e a galera embaixo repetia. Eles chamaram a polícia".

Carolina Dieckmann faz revelação sobre o marido: 'Ele odeia que eu seja famosa'