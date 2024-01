'Meu namorado é um golden retriever': conheça termo que viralizou nas redes

Você já se deparou com algum vídeo com mulheres mostrando seus namorados e dizendo que eles são golden retrievers? Não, elas não namoram cachorros e, sim, homens com o comportamento muito semelhante ao pet: carinhoso, companheiro, simpático e com muita energia. O termo viralizou e ganhou espaço na internet.

"Dei o nome agora, mas sempre soube que ele era assim", diz a advogada Isabella Zampini, 28, de São Paulo. Ela e Rodrigo Veras, 29, engenheiro civil, estão juntos há 11 anos. Segunda ela, o companheiro é a alma das festas e as crianças sempre adoram sua companhia. Seu vídeo, falando que o marido é um golden viralizou no TikTok.

"A parte boa é que ele é uma pessoa muito alto astral e com muita energia, o que é algo que admiro. Meu marido é carismático, querido por todos e leal. A parte ruim é que o Rodrigo raramente consegue dizer 'não' e acaba preso em situações e conversas por não conseguir se desvencilhar", diz Isabella.