Catia Fonseca fala de ultimato que deu à mãe: 'Não vou sustentar meu pai'

Catia revela que já foi flagrada por um segurança de shopping dando uns "amassos" no seu marido, o diretor Rodrigo Riccó. "A gente começou a sair, sem intuito de nada. Rolou um beijinho e depois rolou esse amasso no estacionamento. E aí veio o segurança do shopping, a gente com o som ligado, ouvindo musica. Ele bateu, a gente nem ouviu. A gente foi na parte mais baixa, no escurinho do estacionamento. O Rodrigo saiu do carro, quando eu saí, o cara falou: 'Dona Catia, minha mãe é sua fã'. Tirou foto, falou, conversou".

Catia Fonseca diz que tem mente agitada: 'Gente mole me irrita"

Catia afirma não ter paciência pra "gente mole". "A gente quer controlar tudo. Você vai calculando tudo, calculando se o semáforo está aberto. Gente mole me irrita, não tem muito o que pensar. A nossa caixa é lotada de tanta coisa que não da tempo de esvaziar e a gente vai enchendo de novo".

Catia Fonseca: 'Tudo que eu quero, eu vou na 'caruda'. O que você vai perder?'