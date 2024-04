'Vício' em sexo pode ser doença, atrapalha o prazer e tem tratamento

Não é sinônimo de prazer

A compulsão sexual prejudica o dia a dia dos doentes em diversos aspectos. As cenas de decadência física e emocional da personagem Joe (Charlotte Gainsbourg) mostradas em "Ninfomaníaca - Volumes 1 e 2" (2013), de Lars von Trier, correspondem, de fato, à realidade.

A pessoa cria sofrimento, dor e problemas para si e para as pessoas ou para a sociedade em geral. Em tempo: os termos "ninfomania" e o seu correspondente masculino, "satiríase", não são adotados pelos especialistas em saúde mental para se referirem a esses casos.

As consequências vão desde o comprometimento emocional e dos relacionamentos principais, com brigas familiares, possibilidade de divórcio e perda da guarda de filhos, até isolamento social, queda da produtividade no trabalho e problemas financeiros por conta de desemprego até gastos excessivos com profissionais do sexo e consumo de pornografia e acessórios eróticos. Os perigos mais graves são a contaminação por IST's (infecções sexualmente transmissíveis), já que os compulsivos costumam transar com vários parceiros e, em boa parte das vezes, sem proteção.

Há, ainda, o risco de detenção pela polícia por atentado violento ao pudor, já que muitas pessoas fazem sexo ou têm atitudes libidinosas em ambientes públicos. É frequente, ainda, o uso de substâncias que alteram a consciência, como álcool e drogas, que acabam potencializando situações de risco como o sexo desprotegido.

O tema ainda é cercado de controvérsia, principalmente sobre as razões de origem, mas, via de regra, os problemas psíquicos que mais acompanham a compulsão sexual são os transtornos do humor, em especial depressão e ansiedade. Porém, alguns doentes também manifestam outras compulsões, como o vício em compras ou jogo.