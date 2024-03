'Transei com atual e ex juntos': elas contam como é fazer dupla penetração

Ser penetrada duplamente, um clássico dos filmes pornô, pode acontecer com dois homens ou com a ajuda de brinquedinhos eróticos — um na vagina e outro no ânus.

A seguir, mulheres que testaram contam, em detalhes, suas experiências: umas acharam bem excitante, enquanto outras não curtiram e nem quiseram repetir a fantasia.

'Não queria fazer com qualquer um'

"Tenho um namorado que sempre foi liberal e, quando começamos, ele foi me contando as experiências dele, o que acabou despertando a minha curiosidade. Depois de um tempo, decidi que queria experimentar um ménage com dois homens. Começamos a pensar no possível candidato, eu não queria que fosse com um estranho porque o anal pode ser doloroso. Convidei um ex meu, porque já fazia anal com ele. Marcamos um churrasco, bebemos e acabou rolando. Juro que não senti dor, porque eles fizeram do jeito certo, com calma, e lubrificante, me excitando com vibrador. Primeiro fiz anal com meu ex e, na hora da dupla penetração, sentei no meu ex e meu namorado veio por trás, colocando bem devagar. Foi um prazer louco e um orgasmo absurdo! Chegamos a fazer mais vezes juntos, até que esse meu ex começou a namorar". - Nubia*, 28 anos, advogada