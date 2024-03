Tem síndrome da impostora no sexo? 4 dicas para acabar com a autossabotagem

A boa notícia é que é possível, sim, controlar esses momentos de vulnerabilidade. A primeira atitude é mudar a relação com a própria autoestima. Afinal, a síndrome da impostora no sexo é fruto da descrença feminina no próprio potencial. Veja as principais dicas para se livrar do autoboicote a seguir.

1. Gostar de si mesma

É preciso ter consciência de que corpo perfeito não existe —e, ainda que existisse, isso não faz a menor diferença no sexo. Algumas mulheres não estão satisfeitas com seus atributos e isso se reflete, e muito, na cama. Elas estão mais preocupadas com o que o parceiro vai ver do que com o que vai acontecer de fato.

É realmente necessário acordarmos para o mal que a comparação nos causa e tomarmos uma decisão consciente: não vamos ficar presas de conceitos impossíveis de atingir! Resumindo: o cara está lá, numa boa, relaxando, gozando feliz, e a gente está tensa, preocupada se ele está vendo nossas gordurinhas a mais.

2. Preocupação com o outro

Outro fator por trás da síndrome da impostora no sexo é a preocupação excessiva com o prazer do outro. Um olhar individual, acredite, também vai fazer bem. Muitas mulheres ainda são reféns de crenças antigas e machistas que pregavam que para ser boa de cama é preciso fazer certas coisas que os homens supostamente gostam.