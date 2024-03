Jovem morta pelo pai estaria apoiando a mãe em novo relacionamento

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou a prisão preventiva do pai suspeito de ter matado a própria filha em São Paulo. O corpo de Rayssa Santos da Silva Rosas, 18 anos, foi encontrado carbonizado num buraco perto da Avenida 23 de Maio, na área central da cidade.

O que aconteceu:

Wellington da Silva Rosas, de 39 anos, passou por audiência de custódia na quarta-feira (27) após ser preso no dia anterior. Em depoimento, ele confessou o crime à polícia e disse que teria acontecido após uma discussão com a filha que estaria apoiando a mãe em um novo relacionamento. As informações são do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).