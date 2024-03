7 razões para transar toda manhã, antes do trabalho

Dá uma certa preguiça pensar em acordar mais cedo e reservar algum tempo para uma bela sessão de sexo, antes de sair para o trabalho? Pois saiba que uma boa transa matutina vai refletir positivamente em todo o restante do dia.

Abaixo, listamos motivos que vão dar prazer (sem falso trocadilho) em programar o despertador antes do horário convencional.

Melhorar a atitude e a confiança

Tem um monte de reuniões e decisões importantes na agenda do dia? O sexo logo cedo deixa qualquer pessoa mais autoconfiante e com atitudes positivas e fortalecidas — com aquele sentimento de ser e estar poderosa mesmo, sabe?