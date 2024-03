Clitóris: 14 dicas de ouro para estimular sozinha - ou bem acompanhada

Sozinha

1. Use um espelho para ver toda a magia acontecer. Sente-se com as pernas abertas e coloque um espelho diante se sua vagina. Assim, ao se tocar, você vai conferir "in loco" como o clitóris vai inchando e ficando mais gordinho conforme os estímulos. Dica: puxe bem a pele em torno dele para conferir tudinho.

2. Em vez de usar um único dedo, segure quatro dedos juntos e deslize-os sobre o clitóris em movimentos circulares. Atenção: pequenos círculos concentram todo o estímulo e o prazer no clitóris, mas você pode fazer círculos maiores para excitar os lábios vaginais e a vulva.

3. Se você é da turma que prefere o momento relaxante do banho para alçar voo solo e adora a sensação gostosa proporcionada pelo chuveirinho, vale a pena apostar em sabonetes líquidos do tipo "eletrizantes", que dão "choquinhos". Jatos alternados de água fria (mas não muito) e morna vão ampliar o prazer da experiência.

4. Além da almofada e do travesseiro, a quina de um sofá —desde que bem macia, por favor!— pode servir para roçar se você gosta de se masturbar de bruços ou prefere uma superfície gostosa para se estimular.

5. Ao apertar o clitóris com o indicador e o polegar, você vai sentir uma parte mais durinha dele —como se fosse uma haste. Mexer, de leve, nessa região pode provocar um orgasmo diferente.