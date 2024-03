Homem é preso nos EUA pela Interpol por estupro de adolescente em MG

Um homem acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos em Minas Gerais foi encontrado nos Estados Unidos, deportado para o Brasil e detido.

O que aconteceu

O homem, de 51 anos, estava foragido desde 2021, após ser citado no processo criminal. À época, no entanto, ele não se apresentou ao tribunal nem contratou um advogado. Crime foi em 2014, na área rural de Inhapim, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

Lista de procurados da Interpol. O nome do acusado, que não foi divulgado pelas autoridades brasileiras, estava na lista da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal. A ferramenta permite a prisão de pessoas que se encontram em países estrangeiros e contra as quais existe um mandado de prisão emitido por outro país.