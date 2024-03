Desembargador pergunta se mulher que denunciou assédio não foi 'sonsa'

Alvarenga votou para rejeitar o pedido, mas pediu mais tempo para analisar. Ele mudou de opinião na sessão seguinte, e a mulher será indenizada, por 3 votos a 2.

Outro desembargador no julgamento disse que denúncias de assédio sexual e racismo são "modismo". "Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito séria com a questão do assédio moral como gênero, sexual, como espécie do gênero, e racismo. Esses dois temas viraram um modismo", declarou Jeová Sardinha. "É com muita frequência que estão sendo usados e explorados, temos que ter uma certa cautela".

Sexta Câmara Cível do TJ-GO analisa recurso de uma mulher que diz ter sofrido danos morais de um pastor após denunciar assédio sexual. Ela relatou o que aconteceu nas redes sociais, e disse que teve de trocar de igreja porque outros membros a culparam pela conduta. O processo não julga se houve assédio sexual, o que fica na esfera criminal, só o dano moral.

Delegada do caso, Ministério Público e a juíza do 1º grau consideraram que não houve assédio sexual, pois houve reciprocidade. Pastor pediu telefone da requerente para falar sobre cestas básicas, mas fez chamadas de vídeo mostrando o corpo e pedindo que a mulher se tocasse. A vítima disse ter consentido com parte das ações para produzir provas contra o pastor.