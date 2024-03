Desembargador muda voto e mulher que denunciou pastor será indenizada

Após a repercussão do caso, o desembargador do TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás) Silvânio de Alvarenga mudou o voto dele, e a mulher que denunciou um pastor por assédio será indenizada.

O que aconteceu

Magistrado disse que perguntou se a mulher era "sonsa" porque foi a palavra que ela própria usou. "Me falaram que isso causou polêmica, não vejo motivo para isso, estávamos discutindo a matéria com as palavras da própria vítima", declarou ele em sessão hoje. "Fiz aquelas perguntas maliciosas, mas foi apenas para explicar a tese e a antítese".

Ele tinha o voto de desempate. Por 3 a 2, a requerente será indenizada em R$ 50 mil por danos morais.