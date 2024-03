Vibrador: 6 coisas importantes que você deve fazer depois de usar o seu

5. Se usar no ânus, cubra-o com preservativo

De acordo com especialistas, alguns patógenos podem ficar impregnados no aparelho mesmo após a higiene, deslocando bactérias do trato intestinal para o trato genital e causando infecções. Não há tanto problema em utilizá-lo primeiro na região vaginal e depois no ânus, contanto que seja colocado preservativo antes dessa troca. Vale lembrar: caso necessário, utilize lubrificante para que o atrito com o aparelho não machuque.

6. Remova a bateria e as pilhas

A maioria dos vibradores tem a bateria embutida e são recarregados na tomada, mas não devem ser deixados conectados por muito tempo. Para os que vêm com bateria externa, é necessário removê-la quando não estiverem sendo utilizados, a fim de evitar a oxidação dela. Se funcionar com pilhas, retire-as e guarde-as separadas, também para não oxidarem. Sempre é bom checar se o brinquedo é impermeável.

Fontes: Caroline Melo Magnani, ginecologista; e Nelly Kim Kobayashi, ginecologista e sexóloga

*Com matéria publicada em 30/11/2019