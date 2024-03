Ansiedade sexual: 11 maneiras de driblar o sentimento que acaba com o tesão

Busque estímulos sob medida

Homens são muito visuais, portanto apostar em cenas eróticas (como um vídeo pornô) ajuda a acalmar e ao mesmo tempo a excitar. As mulheres, por sua vez, costumam ser mais sensitivas, auditivas, afetivas. Uma massagem relaxante com óleos aromáticos ou beijos suaves ao longo do corpo podem diminuir a ansiedade.

Conversem abertamente

O diálogo é sempre a peça fundamental para o relacionamento, principalmente na cama. Na maior parte das vezes, conversar sobre o que gosta, o que dá prazer, o que a outra pessoa curte ou espera ajuda a descontrair e a agir mais de acordo com as expectativas. Porém, cuidado: algumas pessoas se sentem acuadas ao falarem sobre preferências sexuais, pois se veem cobradas. Se perceber algum sinal de desconforto nesse sentido, é bom parar imediatamente.

Pratique meditação

Para quem é muito ansioso, trata-se de um "santo" remédio. Ela melhorará a sua saúde como um todo, mas em relação ao sexo vai ajudar com a concentração e a capacidade de sentir o momento presente, principalmente no que diz respeito em perceber mais as sensações e não se preocupar com resultados.