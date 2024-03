Vídeo: Homem importuna nutricionista em elevador de prédio comercial no CE

Uma nutricionista foi apalpada por um homem ao sair de um elevador de um edifício comercial em Fortaleza (CE). A ação foi gravada por câmeras de segurança.

O que aconteceu

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas ganhou repercussão nas redes no último fim de semana. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que se dirige para a garagem. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.

Polícia investiga o caso como importunação sexual e já está na fase final do inquérito. As investigações são feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, confirmou a Polícia Civil do Ceará.