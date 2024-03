Empresa demite homem que assediou nutricionista no elevador no CE

Entenda o caso

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que saía do elevador. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.

Após o ato, a vítima diz "você está louco?" para o homem, que vai para outra garagem e foge. A mulher começa a pedir ajuda para os funcionários do prédio comercial, relatou o advogado da vítima, Raphael Bandeira, que a representa junto ao sócio David Isidório.

Polícia investiga o caso como importunação sexual e já está na fase final do inquérito. As investigações são feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, confirmou a Polícia Civil do Ceará.

"Quando aconteceu, fiquei em choque, sem acreditar", escreveu vítima. A nutricionista publicou os vídeos para os melhores amigos do Instagram, diz advogado, e compartilhou que se sentiu "impotente" diante da agressão.

Mulher não conhecia o homem e tentou evitar exposição nas redes, diz defesa. Ao UOL, Raphael Bandeira explicou que a vítima disse mexer no celular enquanto descia para a garagem justamente para amenizar o desconforto de estar sozinha em um ambiente com um homem.