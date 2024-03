Ninfomania: como saber se o sexo virou dependência ou um impulso excessivo

Os termos derivam da mitologia grega. Ninfas e sátiros eram espíritos da natureza conhecidos por sua sexualidade aguçada. Porém, tanto ninfomania como satiríase caíram em desuso entre os médicos, pois, além de serem vocábulos mais culturais do que técnicos, atualmente são tratados pelos manuais de psiquiatria dentro da categoria "impulso sexual excessivo".

Agora, fora de contexto, a ideia de obsessão sexual deve ser debatida com cuidado para não ofender e gerar preconceitos. No livro "Ninfomania - História", a historiadora Carol Groneman relata que as "ninfomaníacas" do passado, especialmente as do século 19, poderiam ser consideradas, hoje em dia, mulheres normais. "Experimentavam um intenso desejo sexual, masturbavam-se e até sonhavam com sexo". Porém, por puro machismo, se demonstrassem o que sentiam, eram internadas em hospícios. Ao contrário dos homens, que eram vistos como garanhões.

Portanto, não é a manifestação de desejos íntimos, o fato de adorar sexo e ter vários parceiros que faz uma mulher, por exemplo, ser taxada de ninfomaníaca. Na opinião dos especialistas, quando o desejo sexual não é descontrolado, não atrapalha a rotina, a qualidade de vida, os relacionamentos e nem causa sofrimento, não há razão para se preocupar.

Fontes: Décio Gilberto Natrielli Filho, psiquiatra do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM ), de São Paulo; Margareth dos Reis, psicóloga, terapeuta sexual e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

*Com matéria publicada em 16/08/2018