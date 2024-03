Suspeito de matar mulher grávida no ES é indiciado por feminicídio e aborto

Corpo da vítima estava coberto com cal. Segundo as investigações da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, no dia 10 de janeiro, o suspeito foi visto buscando a enfermeira no local de trabalho dela. Segundo a polícia, a partir desse momento, amigos e familiares perderam o contato com Íris.

Um dia depois, populares encontraram indícios de sangue na estrada próxima à região de Carolina. O corpo de Íris foi encontrado a cerca de um metro da estrada.

A perícia revelou que a vítima estava grávida, não tendo sido possível salvar o bebê. Íris Rocha foi alvejada por quatro tiros, sendo um no braço esquerdo, dois na axila e um na têmpora acima do olho direito.

Suspeito desconfiou da paternidade. De acordo com a delegada, a motivação do crime "possivelmente reside no fato de o suspeito ter dúvida sobre a paternidade do filho que Íris Rocha esperava". No entanto, os resultados do teste de paternidade comprovaram que ele era o pai da criança.

A polícia encontrou apenas um cartão de banco ao lado do corpo. A titular da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, delegada Maria da Glória Pessotti, explicou que, o nome que constava no documento estava incompleto. "Somente após a identificação da vítima foi dado início às possíveis causas do homicídio", disse a polícia. A perícia do veículo ainda está pendente e o celular da vítima permanece não localizado, acrescentou Pessotti.



Arma do suspeito era registrada no Exército como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e foi apreendida na residência dele. "Por meio do exame de microcomparação balística, foi confirmado que a arma foi utilizada no crime. Exames adicionais demonstraram que os estojos encontrados no local do crime foram percutidos pela mesma arma apreendida na casa do autor, que utilizou a própria arma de fogo registrada para cometer o crime", confirmou a delegada Maria da Glória Pessotti.

Relacionamento abusivo