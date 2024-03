Homem passa a mão em mulher, deixa bilhete com endereço e é preso em MG

Um homem de 58 anos foi preso por suspeita de importunar sexualmente uma mulher de 22 e deixar um bilhete com seu endereço para ela, em Patos de Minas (MG), na manhã da última quarta-feira (13).

O que aconteceu

Importunação ocorreu no momento em que a vítima descia de um ônibus, na companhia dos dois filhos. O suspeito teria passado as mãos no bumbum da vítima e colocado um bilhete dentro do bolso dela, com o nome "Matias" e um endereço no bairro Cidade Nova. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vítima acionou a PM. Após ser apalpada, ela relatou o ocorrido aos agentes que estavam nas proximidades e mostrou o bilhete deixado pelo homem. A equipe foi até o endereço deixado no papel e abordou o suspeito.