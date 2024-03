Mumificar, negar orgasmo: as práticas mais ousadas do sadomasoquismo

10. Nudez forçada

Em casa ou em público —em festas e encontros organizados por adeptos— é uma forma de impor uma humilhação ao submisso. Alguns usam apenas uma coleira, que pode ou não ter o nome do "dono".

11. Fazer parte de um harém

A tortura psicológica e a "quebra de identidade" em diferentes níveis também são ações que proporcionam prazer aos entusiastas do S&M. Lembremos: tudo é combinado antes e consensual. É comum, em quem adota o S&M como um estilo de vida e não como tema sexual eventual, que alguns dominadores e dominadoras tenham mais de um submisso ou submissa —ou seja, um harém. Às vezes as práticas acontecem com vários(as), em outras somente com um(a). Em festas e encontros específicos costumam ocorrer "leilões" ou trocas de submissos entre os mestres.

12. Adoração de pés

Como a podolatria é um fetiche recorrente entre os praticantes de S&M, muitos adeptos usam os pés para os jogos sexuais. Essa adoração é literal: o(a) submisso(a) se ajoelha diante dos pés do dominador ou da dominatrix e os reverencia. Os pés podem estar nus ou calçados —geralmente com botas ou sapatos de salto do tipo agulha.