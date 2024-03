Camomila clareia fios? Hortelã acalma acne? Os mitos e verdades dos chás

É possível usar chá de alecrim para diminuir a caspa?

EM PARTES. O alecrim é uma erva aromática comum na região do Mediterrâneo. O arbusto de cheiro forte tem uma importante propriedade antisséptica. Se a pessoa que deseja diminuir a caspa usar produtos adequados ao seu tipo de cabelo, não aplicar condicionador ou leave-in na raiz e não dormir com os fios molhados, pode usar o chá de alecrim como coadjuvante na limpeza do couro cabeludo. Com isso, minimiza a caspa e fortalece o bulbo capilar.

Chá de lavanda melhora a pele desidratada?

MITO. As flores de lavanda contêm óleos essenciais, os verdadeiros responsáveis pela hidratação da pele. Nesse caso, o chá por si só não consegue entregar o benefício. Uma informação importante: o uso do óleo essencial precisa ser feito de acordo com a indicação de um dermatologista, já que ele é um produto forte, que pode desencadear reações adversas.

Chá verde atua contra o envelhecimento?

MITO. O chá verde em uso tópico ajuda a combater as bactérias, reduzindo a inflamação na pele, favorecendo a circulação e a oxigenação interna. Porém, seu uso deve ser feito em grau cosmético, através de extratos e óleos, e não por sua fusão com água quente.