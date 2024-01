Colágeno e 'choquinho': os segredos de beleza de Yasmin (e quanto custam)

O corpo de Yasmin Brunet, 35, tem sido um assunto muito falado —dentro do BBB 24 e fora do reality show. Bastante treino e alguns procedimentos, como Yasmin mesma revelou, estão entre os rituais da modelo. Veja a rotina de cuidados e intervenções (e quanto isso custa):

Bioestimuladores de colágeno

Yasmin já mostrou em suas redes sociais os bastidores de uma aplicação de bioestimuladores de colágeno na região do bumbum. "Dá um up geral. E como vai produzindo colágeno por meses, nota-se o efeito ao longo do tempo, por isso é legal", disse a modelo.