Sexo químico: o que faz pessoas só transarem sob efeito de álcool e drogas

'Tesão aflora', diz publicitária

A publicitária Fernanda* é adepta do uso de maconha e de LSD para transar com sua parceira, Paula*, assistente social. "Descobrimos isso por acaso, há uns três anos. Com a maconha, ficamos mais sensíveis ao toque e, assim, o tesão aflora", explicou para Universa. "O doce (LSD) traz outra sensação: o corpo fica mais sensível, o sexo dura mais e temos uma experiência de êxtase, em transe mesmo".

Ela descreve a mudança que sente em seu próprio corpo durante o sexo químico. "Sinto meus músculos muito mais relaxados com a cannabis. Já com o 'doce', eles ficam mais rígidos, então o contato entre a gente precisa ser um pouco mais forte".

O chemsex é um comportamento sexual mais difundido fora do Brasil do que por aqui. O primeiro estudo sobre o tema, por exemplo, foi promovido pelo London School of Hygiene & Tropical Medicine, em 2014, do Reino Unido.

Primeiros estudos foram feitos entre homens gays e bissexuais do Reino Unido Imagem: CarlosDavid.org/iStock

Na publicação, os pesquisadores apuraram inicialmente que o comportamento é mais comumente identificado em homens gays e bissexuais. Tratando o tema como caso de saúde pública, a entidade disse que a associação direta entre uso de drogas e transmissão do vírus HIV entre homens que se relacionam com homens pode ser "subjetiva", mas levantou que "homens que usam uma variedade de drogas durante o sexo tem maior probabilidade de relatar o envolvimento em comportamentos de risco de transmissão do HIV do que os homens que não o fazem".