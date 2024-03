Alerta vermelho no sexo: 5 comportamentos para redobrar a atenção

2 - Insistir em não usar camisinha

Trata-se de um limite inegociável, pois implica em muitos riscos. Se um quer usar camisinha, esta escolha precisa ser respeitada, independente da preferência do outro. Pior ainda é se o homem tirar a camisinha durante o sexo sem consentimento da parceira ou do parceiro. O nome dessa atitude é stealthing e consiste num abuso sexual, pois violenta o que foi combinado anteriormente, quebra a confiança e deixa a outra pessoa em uma posição de vulnerabilidade.

3 - O outro rir ou debochar das suas preferências

Ninguém escolhe o que deseja, nem na vida, nem no sexo. Independentemente do que você peça ou sinalize querer fazer, não deve ser julgada ou invalidada. E mais: a comunicação na cama é o ponto de partida para o compartilhamento de prazer. Portanto, escutar o que o outro deseja, é possibilitar a satisfação de ambos os desejos. Caso contrário, onde apenas uma parte se satisfaça ou coloque apenas o seu desejo como prioridade, é colocar em evidência a posição egoísta, tendo em vista a necessidade da troca em uma relação.

4 - Ver que o outro está fazendo algo que não gosta só para agradar

Sexo precisa ser um espaço de conexão genuína e de liberdade. Não é sobre desempenho ou sobre receio de desagradar, mas sobre viver uma relação saudável com o seu corpo e com o outro. Se você está na cama com alguém que busca te satisfazer, mas de modo robótico e meio forçado, vale a pena repensar essa conexão.