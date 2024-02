Advogada e namorado são mortos a tiros no RN; ex dela é principal suspeito

Após disparar contra a vítima, o atirador aparenta fazer ao menos um novo disparo contra Lenivaldo. O criminoso corre, entra no carro novamente e foge do local. A ação durou menos de 30 segundos.

Imagem: Reprodução/Redes sociais

Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e homicídio. A apuração é realizada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Ex-companheiro da advogada é o principal suspeito de cometer o crime. "A motivação pode ter sido passional", ou seja, sob forte emoção ou raiva, explicou a Polícia Civil. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o UOL não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

OAB-RN disse acompanhar o caso. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no estado declarou que as primeiras informações apontam que não há indícios que o crime tenha sido cometido em razão da atuação da criminalista. "A OAB/RN repudia veementemente qualquer tipo de violência e se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com a elucidação rápida do crime", escreveu.