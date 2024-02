Quer conhecer uma casa de swing? 10 coisas pra saber antes de entrar em uma

Você e seu par decidiram ir a uma casa de swing juntos e estão marcando o dia da estreia. A expectativa é encontrar um tipo de casa noturna onde é liberado paquerar outros casais e realizar trocas de parceiro, mas será que é só isso?

Há cuidados básicos que vão desde o pacto sobre os limites do casal, passando pelas regras do swing e do estabelecimento escolhido. Afinal, ninguém quer que uma noite especial se torne um pesadelo.

A seguir, veja o que é importante saber antes de dar este passo.