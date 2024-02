Modo 'slow' e ponto G: 6 dicas pra posições básicas darem muito mais prazer

Nem todo mundo curte malabarismos, ousadias ou testar todas as posições do Kama Sutra na cama. Se você faz parte desse time — e não há nada de errado com isso —, saiba que dá para viver emoções com mais do mesmo com algumas sugestões bem fáceis se seguir.

Com a ajuda de especialistas, listamos 6 dicas para trazer mais animação no sexo sem muito contorcionismo.

1. Explore seu corpo e procure o ponto G

Não é toda posição que permite um estímulo contínuo no clitóris - isso é mais fácil de se obter com a língua ou os dedos do parceiro. Então, saber onde fica o seu ponto G pode tornar certas posições - como a cowgirl invertida - mais gostosas e excitantes, reduzindo o anseio por novidades. Vale lembrar não existe um mapa certeiro para chegar até o ponto G, então tente encontrar o seu via masturbação, com os dedos ou com a ajuda de sex toy. Isso pode facilitar na hora do sexo, já que conhecendo o caminho você pode ir conduzindo seu parceiro.