De falar no ouvido à masturbação: 9 dicas que são um atalho para o orgasmo

Clitóris no alvo

Segundo estudos, cerca de 80% das mulheres têm orgasmo via clitóris, órgão rico em terminações nervosas (são mais de 8 mil) e o único da anatomia humana voltado exclusivamente para o prazer. Estimulá-lo, portanto, é meio caminho andado para gozar. Como? As opções são variadas: via masturbação (durante a penetração ou sozinha), apostar numa posição em que ele fique em atrito com a virilha ou a perna do par, pedir para o parceiro excitá-lo, usar sex toys específicos para a região etc.

Não fique o tempo todo pensando no fim

Se você está focada em chegar a algum lugar, não aproveitará a viagem e muito menos as delícias do caminho. Obter o grau máximo de prazer é um objetivo nobre e válido, claro, mas não deve ser de fundamental importância para um sexo gostoso. Vale mais a pena saborear cada minuto do que ficar o tempo todo tensa, esperando um grand finale.

Fontes: Cristiane Moraes Pertusi, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP (Universidade de São Paulo); Cristina Carneiro, ginecologista e obstetra, de São Paulo (SP); Erica Mantelli, ginecologista, obstetra e pós-graduada em sexologia humana pela USP, e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco)

*Com matéria publicada em 06/04/2018