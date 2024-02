Festival, swing e rituais: os rolês sexuais mais curiosos mundo afora

Quem viu o seriado "Orange is the New Black" pôde conferir a grana alta que Piper Chapman (Taylor Schilling) levantou ao vender calcinhas usadas pelas detentas para pessoas a fim de novas experiências e sensações. Pois o Reino Unido é o cenário de um site real e lucrativo com o mesmo tipo de negócio, o snifffr.

Através dele, moçoilas anônimas podem vender suas peças íntimas para britânicos solitários (ou nem tanto). A página traz dicas e mais dicas sobre como deixar as calcinhas bem úmidas de fluidos e até o tipo de música ideal para a "atividade" - rock ocupa o topo da lista.

Libido em baixa

Nos Estados Unidos, os Millennials e a geração seguinte (a chamada Geração Z) têm cada vez menos interesse em sexo. Segundo um estudo recente publicado pelo "Archives of Sexual Behaviour", os jovens estão fazendo menos sexo do que os pais ou avós faziam quando eram novos.

Os motivos? Rotinas caóticas, falta de parceiro fixo e até mesmo uma insatisfação e infelicidade generalizadas em relação à vida.

Rituais primitivos

Na tribo Kreung, no Camboja, o divórcio é ilegal, mas a experiência sexual é motivada. Eles constroem cabanas de amor para as meninas quando elas têm por volta de 15 ou 16 anos. Lá, as garotas podem fazer sexo com vários meninos da tribo, até encontrar o par ideal.