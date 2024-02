Paixão esfriou? 9 dicas pra sair da rotina e retomar o tesão na vida sexual

Avalie os ladrões de tempo

Nem sempre dá para reduzir a carga horária profissional, mas é possível analisar se outras atividades vêm tomando um tempo precioso na sua vida que poderia muito bem ser preenchido com sexo. Por exemplo: será que não há visitas em excesso na sua casa no fim de semana? Você passa metade do sábado colocando as tarefas domésticas em dia? Sempre que pode dá uma conferida no WhatsApp ou em outras redes sociais e, quando se dá conta, perdeu horas que poderiam ter sido mais produtivas?

Crie momentos de conexão

É interessante inventar situações que mantenham vocês dois ligados ao longo do dia. Um bilhete deixado dentro da bolsa ou no bolso do paletó pode alegrar o dia da pessoa, assim como uma mensagem no celular desejando sucesso na reunião ou uma ligação para perguntar se foi tudo bem no compromisso são demonstrações de carinho, zelo, atenção e cuidado. Hoje existem muitas possibilidades de um casal ficar conectado, mas é preciso que seja algo verdadeiro, e não por pressão.

Dedique-se de verdade

Não use o sexo como mais um item a ticar na sua lista. Quando estiver transando, esteja 100% presente no momento. Tire da mente as preocupação com o projeto emperrado, a irritação com as chatices da colega de equipe, o receio de não conseguir a promoção desejada. Desligue a TV e o celular e faça do momento na cama o seu único propósito de vida naquele instante.