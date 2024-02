'Pênis era maior do que previa': quando o tão sonhado ménage termina mal

Já experimentamos tanto o masculino como o feminino. Na maioria das vezes, foi tudo ótimo, tudo lindo, tudo muito gostoso. Temos lembranças muito boas, que servem de tempero para nossas noites, quando recordamos as experiências. Mas é preciso admitir: nem todo ménage é bom, por mais que a gente crie um monte de expectativas.

Tudo fake

Uma experiência bem lamentável foi durante uma festa, dessas que os convidados sabem que o objetivo da baladinha íntima é sexo mesmo. Fui ao banheiro e encontrei o dono do apartamento no corredor, que me chamou para o quarto dele. Disse que só iria com meu esposo —apesar de isso ser algo liberado na nossa relação, não era o que eu queria naquele momento.

Chamei o Leo e fomos até o quarto. Não sei se ter convidado meu marido fez que ele perdesse o tesão ou se a expectativa era outra, mas percebi que notei que estava um clima forçado e, admito, não me empenhei em melhorar a situação.

Meu marido estava próximo, sentado na cadeira, olhando a performance. Eu queria que terminasse logo, comecei a fingir que estava gozando e o cara aproveitou e entrou na jogada, emitindo gemidos falsos.

Ele pode achar que eu não vi a camisinha vazia que ele tirou, mas, para mim, estava claro que não tinha sido legal para ninguém.