Existe ejaculação feminina? Squirting vem de glândula similar à próstata

A ejaculação feminina, conhecida como squirting, existe há mais tempo do que sua imaginação pode calcular. Para ser mais exato: escritos sobre o fenômeno datam de mais de 2 mil anos, quando o filósofo Aristóteles ainda perambulava entre nós. Apesar disso, até hoje não há consenso científico sobre qual a composição do líquido que sai como um esguicho durante o orgasmo, ou mesmo o porquê de algumas mulheres terem a habilidade e outras não.

Livro discute tabus e mitos sobre a vagina

As educadoras sexuais norueguesas Nina Brochmann e Elle Støkken Dahl decidiram colocar sobre a mesa o corpo feminino e o sexo com o livro "Viva a vagina". A intenção da obra, lançada em 2017, é combinar o conhecimento médico com um tom bem-humorado, sem julgar a mulher ou ser moralista demais, segundo as autoras.

Mas, afinal: o que é esta tal ejaculação feminina?

No livro, as autoras mostram que a ejaculação feminina pode ser, em boa parte, xixi. Mas, calma. Nem sempre é assim.