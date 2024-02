'Pedi sexo agressivo, ele chorou': e quando o par não curte suas fantasias?

Antes do sexo, o melhor é engatilhar o assunto de forma suave: com uma brincadeira respeitosa, fazendo um comentário despretensioso durante o papo ou mostrar uma foto ou vídeo "leve" daquele fetiche —de forma a não criar alvoroço ou assustar a pessoa com uma imagem chocante.

Sugira formas mais 'suaves'

Após a conversa, Ingrid sugere que a prática seja introduzida na vida sexual do par sem pressão. "Por exemplo, você pode pedir para bater na bunda com as mãos mesmo, e ver se a pessoa se sente bem com isso", diz.

Marcos conta que, ao propor uma versão suave de seus fetiches, a parceira ficou mais confortável em experimentar. "Ela se dispôs a tenta uma amarração simples e um spanking (apanhar) leve. Também ficou interessada no uso de velas (wax play, quando se pinga vela derretida no parceiro)".

Se a pessoa gostar, avance o sinal

"Se o outro tiver uma reação positiva à primeira tentativa do fetiche, aí dá para introduzir jeitos novos de praticar: se seu fetiche for apanhar, pode propor que o outro use um cinto para bater, depois mencionar um chicote, por aí vai. Se, na medida em que o fetiche for avançando, a pessoa realmente não gostar, é preciso respeitar", afirma Ingrid.