Após reportagem do UOL, deputada cobra governo sobre devolução de crianças

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) enviou ofícios para o governo federal cobrando o cumprimento da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (Convenção de Haia) em consonância com a lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

A Convenção de Haia é um acordo internacional que prevê que Estados devem assegurar o retorno de crianças tiradas ilegalmente de seu país de residência habitual —o Brasil é um dos 103 signatários do tratado.

Os ofícios foram enviados nesta segunda-feira (29) para os ministérios dos Direitos Humanos, da Justiça e das Mulheres com base em reportagem do UOL sobre mães que fugiram da violência no exterior, enfrentaram ação da AGU (Advocacia-Geral da União) e perderam filhos para homens que, segundo afirmam, chegavam a abusar sexualmente das crianças.